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Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции

Глава офиса Зеленского Ермак провел консультации с советниками глав Германии и Франции

Фото: Pixabay

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками глав Германии и Франции Йенсом Плэтнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Об этом он написал в своем Twitter.

«Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - написал Ермак.

Ранее источник в Кремле сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны.

Марина Совина
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