Samsung выпустила самый большой изогнутый монитор

Samsung анонсировала на выставке CES 2022 изогнутый монитор Odyssey Ark. Об этом сообщает издание The Verge.

Выпущенный девайс является самым большим изогнутым монитором на рынке. Устройство получило 55-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9. Флагманское устройство получило специальную подставку, благодаря которой монитор можно разместить вертикально, горизонтально или повернуть по диагонали. По словам производителя, таким образом пользователь может быстро переключаться между различными форматами — например, офисной работой, соцсетями и играми.

Очередной отличительной особенностью устройства является изогнутая матрица, угол которой может изменять владелец. «Параметры Multiview позволяют пользователям настраивать Odyssey Ark именно так, как они хотят, с полностью регулируемым размером экрана, подходящим для игры или программ», — говорится в сообщении компании.

По словам журналистов издания, сперва они не смогли найти сценариев, при которых им бы хотелось часто вращать монитор относительно его подставки. Однако спустя некоторое время авторы отметили, что на вертикально ориентированном экране можно удобно расположить несколько окон друг над другом.

Компания не раскрывает стоимость Odyssey Ark. Также неизвестно, когда новый монитор поступит в продажу.

Весной в Китае выпустили первый в мире монитор, основанный на матрице с электронными чернилами (E-Ink). Стоимость устройства составила 12 849 юаней, или около 152 тысяч рублей.