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Россия отреагировала на протесты в Казахстане

МИД России заявил, что внимательно следит за ситуацией в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Россия отреагировала на массовые беспорядки в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Согласно информации, Москва внимательно следит за протестами в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет. «Внимательно следим за развитием ситуацией в Казахстане. Данных о пострадавших российских граждан нет», — указали в российском министерстве.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Айсель Эюбова
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