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Стали известны подробности о семье убитой в Костроме пятилетней девочки

В прокуратуре заявили, что семья убитой в Костроме 5-летней девочки является благополучной

Кадр: СК РФ

Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки является благополучной. Подробности в среду, 5 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.

Как стало известно, мать девочки работала в культурном центре, рядом с которым ее похитили двое мужчин.

«Ребенок был с мамой и вышел прогуляться... Про семью нет ничего негативного, благополучная», — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что 4 января 2022 года девочку похитили во время прогулки на улице Северной Правды и унесли в неизвестном направлении. Позднее ее тело нашли в комнате одного из городских общежитий. Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео из помещения, где она была обнаружена.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Они во всем сознались.

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Евгения Куликова
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