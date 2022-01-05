Стали известны подробности о семье убитой в Костроме пятилетней девочки

Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки является благополучной. Подробности в среду, 5 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.

Как стало известно, мать девочки работала в культурном центре, рядом с которым ее похитили двое мужчин.

«Ребенок был с мамой и вышел прогуляться... Про семью нет ничего негативного, благополучная», — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что 4 января 2022 года девочку похитили во время прогулки на улице Северной Правды и унесли в неизвестном направлении. Позднее ее тело нашли в комнате одного из городских общежитий. Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео из помещения, где она была обнаружена.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Они во всем сознались.