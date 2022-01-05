Появилось видео с места убийства пятилетней девочки в Костроме

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры с места, где двое мужчин в Костроме убили пятилетнюю девочку. Видео появилось на Youtube-канале ведомства в среду, 5 января.

По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки на улице Северной Правды. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. На опубликованных СКР кадрах — помещение, где она была обнаружена.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Они во всем сознались.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.