Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Юрист HeadHunter и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости перечислила самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году.

По словам специалиста, к таким месяцам относятся те, где больше всего рабочих дней. Так, в 2022 году наиболее выгодно планировать отдых в августе (23 рабочих дня), в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

Как объяснила Нечаева, это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни высчитывают путем деления оклада на количество рабочих дней в месяце и умножения на количество отработанных дней. Для расчета отпускных высчитывается средний дневной заработок — СДЗ — по календарным, а не рабочим дням, поэтому он, как правило, меньше, чем стоимость рабочего дня.

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — пояснила Нечаева.

Кроме того, она указала на то, что отпуск будет выгоднее, если захватить в его счет выходные, поскольку они не отнимают рабочих дней из зарплаты, входя при этом в расчет отпускных. «Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — заключила юрист.

Ранее независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев и экономист Виталий Калугин рассказали россиянам, когда в 2022 году лучше всего брать отпуск. Россиянам, зарплата которых зависит от числа рабочих смен, Матвеев посоветовал брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Он назвал эти месяцы выгодными для отдыха. Калугин добавил, что даже в выгодных для отпусков месяцах следует учитывать некоторые нюансы. Например, не стоит ехать в августе в Турцию, поскольку туры в это время будут достаточно дорогими.