Протестующие опять вышли на улицы Алма-Аты

Протестующие в Казахстане опять выходят на улицы Алма-Аты, где накануне вечером произошли столкновения с полицией. Кадры с места в среду, 5 января, публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

Уточняется, что правоохранители заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры города.

Протесты против роста цен на топливо начались в Казахстане 2 января. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Алма-Ате, а также Алматинской и Мангистауской областях действует режим ЧП до 19 января и комендантский час с 23.00 до 7.00.