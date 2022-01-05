Президент Владимир Путин дал оценку российским системам ПВО, разработанными концерном «Алмаз-Антей». Об этом сообщает ТАСС.

Президент России провел встречу с генеральным конструктором концерна «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым. «Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО», — отметил Путин. Президент назвал данное мнение общепризнанным фактом.

В начале встречи Владимир Путин отметил, что в разговоре с Созиновым хотел бы обсудить вопросы относительно выпуска гражданской продукции. «В целом компания уже 20 лет активно не только консолидировала все возможности в той сфере, которой вы занимаетесь, но и их нарастила многократно», — подчеркнул глава государства.

В конце декабря американские эксперты сравнили боевую авиацию России и Украины. В публикации издания The Drive говорится, что в гипотетической воздушной битве друг с другом оба государства могут задействовать много одинаковых моделей самолетов, но в совершенно разных количествах.