В США сравнили боевую авиацию России и Украины

В гипотетической воздушной битве друг с другом Украина и Россия могут задействовать много одинаковых моделей самолетов, но в совершенно разных количествах. Сравнение военной авиации двух стран провело американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России располагают примерно 1500 боевыми самолетами, тогда как на Украине их насчитывается примерно 200, большая часть из которых произведена во времена СССР. Издание отмечает, что модернизация боевой техники, проведенная Украиной, привела к неоднозначным результатам.

«Военная авиация Украины вряд ли может сравниться с одним российским военным округом, не говоря уже о ВКС [России] в целом», — говорится в публикации.

The Drive уверяет, что якобы планируемое наступление России на Украину может сопровождаться активным использованием тактических ракетных комплексов и артиллерии, основными целями для которых станут, в частности, аэродромы с боевыми самолетами. В этом случае издание предлагает Киеву передислоцировать собственные истребители в западную часть страны, и попробовать сдерживать наступление Москвы с восточного направления оставшимися у Киева советскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

«В конечном счете, Украина обладает относительно небольшими военными силами, и у нее очень мало реальных средств для нанесения ответных ударов по объектам российской авиации вблизи границы», — говорится в публикации.

Отмечается, что одной из стратегий для Украины может быть «отказ от воздушного суверенитета над раздираемой войной восточной частью страны и укрепление ее западной части, особенно вокруг Киева, в рамках подготовки к тому, что может оказаться долгим и тяжелым конфликтом».

В декабре в справочнике World Air Forces 2022, издаваемом журналом FlightGlobal, сообщалось, что Россия занимает второе место в мире после США по числу военных самолетов и вертолетов. Согласно представленным данным, Россия располагает 4173 военными летательными аппаратами (8 процентов от мирового парка военной авиации). По материалам того же справочника, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).