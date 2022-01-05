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Раскрыты подробности о запуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

NHK: баллистическая ракета КНДР упала за исключительной экономической зоной Японии

Фото: Reuters

Запущенная КНДР в среду, 5 января, баллистическая ракета, по предварительным данным, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Подробности раскрыл телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Ракета упала в Японское море, рыболовные суда предупредили о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

Ранее агенство «Ренхап» со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предполагалось, что это баллистическая ракета.

Последний раз КНДР запускала два неопознанных снаряда в направлении Японского моря 19 октября. Уточняется, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо. Информацию позже подтвердил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии Кисиды.

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Марина Совина
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