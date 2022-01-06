Стало известно о прерывании работы телеканалов в Алма-Ате

В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов. Об этом сообщает корреспондент «Sputnik Казахстан».

Ранее 6 января также стало известно, что национальная казахстанская телекоммуникационная компания «Казахтелеком» снова отключает интернет по всей стране — изначально это произошло 5 января, однако затем работу интернета возобновили.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо с 60 до 120 тенге за литр. Президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней. Власти также планируют ввести мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг.

Токаев также обратился в Организацию Договоре о коллективной безопасности за помощью. На территорию Казахстана уже прибыли первые миротворцы из России, СМИ также сообщили об отправке в республику военных из Белоруссии. Поддержку также готовы оказать Армения, Киргизия и Таджикистан.