В Казахстане снова отключили интернет

Национальная казахстанская телекоммуникационная компания «Казахтелеком» снова отключает интернет. Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck пишет РИА Новости.

О том, что по всему Казахстану во время протестов перестал работать интернет, сообщалось днем 5 января. Позднее, в ночь на 6 января, у жителей Алма-Аты на фоне продолжающихся беспорядков и мародерств снова прерывался доступ к сети. Также уточнялось, что перестали открываться сайты некоторых госорганов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Их причиной стало повышение цен на топливо. Президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

Из-за продолжающихся беспорядков возле резиденции президента Казахстана в столице Нур-Султан выставили блокпосты.