В Нур-Султане выставили блокпосты возле резиденции президента

Возле резиденции президента Казахстана в столице Нур-Султан выставили блокпосты. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что на месте дежурят вооруженные силовики. Пути подъезда к резиденции перегорожены бетонными блоками, перед ними стоят полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками.

Протесты в Казахстане начались 2 января, причиной стало повышение цен на топливо — стоимость автомобильного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней. Правительство исполнило данное поручение. Власти также запланировали ввести мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг. Сразу в нескольких городах действует режим чрезвычайного положения.