В ОДКБ заявили о переломе ситуации в Казахстане в лучшую сторону

В Казахстане наметился перелом ситуации в лучшую сторону. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Он пояснил, что такой осторожный вывод можно сделать на основе событий, которые происходили в последние сутки. «Мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться», — отметил чиновник. При этом Зась указал на то, что казахстанские силовики в основном сами справляются, однако им тяжело и миротворцы ОДКБ должны им помочь.

Ранее Зась пообещал, что миротворцев не будут привлекать к разгону демонстраций в Казахстане. При этом у них есть право на применение оружия, но воспользоваться им они вправе лишь в случае нападения на них вооруженных банд.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.