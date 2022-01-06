Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс доллара взлетел до максимума с апреля

Доллар и евро взлетели на фоне ситуации в Казахстане, фьючерс на нефть Brent снижается

Фото: Pixabay

Курс доллара и евро резко взлетел на фоне ситуации в Казахстане, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей, обновив максимум 21 апреля 2021. Это следует из данных Московской биржи.

Курс евро на 7:16 мск вырос на 51 копейку — 87,33 рубля, курс доллара - на 40 копеек — 77,2 рубля. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3 процента — до 79,75 доллара за баррель.

Ранее независимый эксперт Сергей Дроздов заявил, что курс доллара по отношению к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане. По словам экономиста, такая ситуация может сложиться, если Россия будет вынуждена помогать Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ночь с 5 на 6 января стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов из-за продолжающихся протестов и мародерства в Казахстане.Резкое падение цены криптовалюты было связано с тем, что в республике находится большое количество мощностей по добыче криптовалюты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2»
Стало известно о возможном отказе США от санкций против «Северного потока-2»
Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах
В Госдуме задумались о запрете гомосексуальных сцен в кино
В центре Алма-Аты военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих
В центр Алма-Аты пригнали БТР и грузовики с вооруженными силовиками
Курс доллара взлетел до максимума с апреля
Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану
Психолог перечислил способы избавиться от постковидной тревоги
Назван проявляющийся на коже главный синдром серьезной болезни печени
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter