Курс доллара взлетел до максимума с апреля

Курс доллара и евро резко взлетел на фоне ситуации в Казахстане, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей, обновив максимум 21 апреля 2021. Это следует из данных Московской биржи.

Курс евро на 7:16 мск вырос на 51 копейку — 87,33 рубля, курс доллара - на 40 копеек — 77,2 рубля. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3 процента — до 79,75 доллара за баррель.

Ранее независимый эксперт Сергей Дроздов заявил, что курс доллара по отношению к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане. По словам экономиста, такая ситуация может сложиться, если Россия будет вынуждена помогать Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ночь с 5 на 6 января стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов из-за продолжающихся протестов и мародерства в Казахстане.Резкое падение цены криптовалюты было связано с тем, что в республике находится большое количество мощностей по добыче криптовалюты.