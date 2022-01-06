В ЕС выразили готовность поддержать диалог протестующих и властей в Казахстане

Европейский союз (ЕС) выразил готовность поддержать диалог между протестующими и властями в Казахстане. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщила представитель объединения Набила Массрали.

Евросоюз также призвал все стороны проявить сдержанность и предпринять усилия для мирного разрешения сложившего в стране кризиса. «Мы решительно осуждаем акты насилия, грабежа и вандализма, происходящие в Алматы, и сожалеем о гибели людей. Насилие должно прекратиться», — сказала Массрали.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане более тысячи человек получили ранения, из них почти 400 госпитализированы, а 62 человека находятся в реанимации. Также сообщалось, что в Алма-Ате погибли по меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов и свыше 350 получили ранения.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.