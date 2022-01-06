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В Китае прокомментировали ситуацию в Казахстане

Представитель МИД КНР Вэньбинь назвал происходящее в Казахстане внутренним делом страны

Фото: Reuters

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны. Его слова передает РИА Новости.

«Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — прокомментировал ситуацию в Казахстане дипломат и отметил, что Пекин надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и восстановление общественного порядка.

При этом Вэньбинь не стал высказываться на тему отправки в Казахстан миротворческого контингента Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

В четверг, 6 января, стало известно, что Россия начала переброску своей части миротворцев в Казахстан.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Готовность оказать поддержку выразил глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров.

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Варвара Кошечкина
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