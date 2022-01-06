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МИД России открыл горячую линию в связи с ситуацией в Казахстане

МИД открыл специальную горячую линию для граждан России в Казахстане

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России открыл специальную горячую линию для россиян в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обратиться в министерство можно по телефонному номеру +7 (495) 695 45 45 или по электронной почте dskc@mid.ru. Граждан России, которые находятся в Казахстане, призвали соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест демонстраций, а также обеспечить запасы продуктов.

Российское ведомство подчеркивает, что власти Казахстана принимают меры для стабилизации ситуации в стране, однако обстановка в некоторых городах остается напряженной.

5 января МИД РФ на фоне ситуации в Казахстане и введения комендантского часа посоветовал россиянам в стране укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия и воды. До этого в ведомстве призвали к мирному урегулированию ситуации.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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