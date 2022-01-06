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Стало известно о состоянии избитой в Мексике российской туристки

Консул РФ в Мексике Трояновский: здоровье избитой российской туристки вне опасности

Фото: Pixabay

Старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский заявил, что российские дипломаты подтвердили факт нападения на туристку из России, которое произошло на юго-востоке Мексики, ее здоровье вне опасности. Об этом стало известно РИА Новости.

«Связь с российской гражданкой установили. В помощи не нуждается, угрозы жизни и здоровью нет», — сообщил Трояновский.

4 января сообщалось, что протестующие в штате Чиапас на юго-востоке Мексики напали на туристку из России и избили ее. Генеральная прокуратура штата привлечет к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений лиц, совершивших нападение на женщину.

Сообщается, что местные противники центральной власти стали требовать от женщины денег за проезд. Получив отказ, они напали на женщину и нанесли ей телесные повреждения. Других подробностей прокуратура не назвала.

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Марина Совина
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