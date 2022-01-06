Генсек ОДКБ оценил сообщения об «оккупации» Казахстана

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась оценил заявления об «оккупации» Казахстана. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, мотив ОДКБ в данной ситуации — помочь Казахстану в тяжелый период, поддержать союзника. «Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились — это, извините, вообще полная глупость», — отметил генсек.

Ранее Зась заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек. По его словам, при необходимости группировка в Казахстане будет усилена. Зась также подчеркнул, что миротворцы «будут исходить из ситуации».

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил ОДКБ приступила к работе в Казахстане.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

