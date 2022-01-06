Россиян предупредили о повышенных рисках заболеть COVID-19 после омикрон-штамма

Врач-терапевт Константин Хоманов в беседе с ТАСС предупредил россиян о том, что у человека, который выздоровел после перенесенного омикрон-штамма коронавирусной инфекции, риск заразиться ей повторно повышается более чем в два раза, по сравнению с тем, кто переболел дельта-штаммом.

«Вариант коронавируса "омикрон" имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса. "Омикрон" обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам (моноклональных антител), может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации», — заявил медик.

Он добавил, что в риск вновь заболеть при заражении омикроном составляет 19 процентов, в то время, как при дельте лишь восемь процентов. Специалист отметил, что в настоящее время не было выявлено резкого скачка числа случаев тяжелого течения COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при омикроне в большей степени страдает иммунная система, потому что часть клеток утрачивает свою эффективность.