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Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным по ситуации в Казахстане

Лукашенко рассказал о попытке захвата аэропорта Алма-Аты для недопуска помощи ОДКБ

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, консультации по ситуации в Казахстане шли всю ночь, передает Telegram-канал BELTA.

Белорусский лидер отметил, что больше всего глав государств беспокоила обстановка в Алма-Ате, так как там протестующие попытались захватить аэропорт, чтобы не допустить прибытия помощи стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно», — подчеркнул Лукашенко и отметил, что в 40 километрах от Алма-Аты есть военный аэродром, который всегда был под контролем военных.

Также глава Белоруссии сообщил, что на момент его разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым аэропорт в Нур-Султане протестующим захватить не удалось.

Телефонные переговоры президентов России, Белоруссии и Казахстана состоялись в среду, 5 января.

Ранее в этот же день Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). По всей стране продолжаются погромы, введен режим чрезвычайного положения.

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Варвара Кошечкина
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