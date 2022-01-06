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В Алма-Ате началась перестрелка

В Алма-Ате началась перестрелка, протестующие вооружены автоматами

Фото: РИА Новости

В Алма-Ате началась перестрелка, протестующие вооружены автоматами, рассказали очевидцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По словам очевидцев, протестующие вооружены — теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами. В городе проходит спецоперация.

Ранее очевидцы рассказали, что в Алма-Ате в Казахстане слышна стрельба. На видео, опубликованном Sputnik, предположительно слышны автоматные очереди. Telegram-канал KazTAG сообщил, что в Алма-Ате утром в четверг, 6 января, начнут операцию по масштабной зачистке города от мародеров и зачинщиков беспорядков. На фоне протестов в населенном пункте начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисов были разграблены.

Позже стало известно о задержании 200 человек в Казахстане, 95 силовиков получили травмы. В стране ввели режим чрезвычайного положения.

Протесты начались на фоне увеличения цен на топливо, когда сжиженный газ для автомобилей стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).

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Марина Совина
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