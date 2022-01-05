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Очевидцы рассказали о стрельбе в Алма-Ате

«Sputnik Ближнее Зарубежье»: очевидцы сообщили о стрельбе и начале боев в Алма-Ате

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Очевидцы рассказали, что в Алма-Ате в Казахстане слышна стрельба, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На видео, опубликованном Sputnik, предположительно слышны автоматные очереди. Ранее в городе заявили о начале антитеррористической операции, в ходе которой по меньшей мере погибли двое военных.

С центральных улиц Алма-Аты пропали патрули силовиков, которые разгоняли протестующих. Город охвачен беспорядками.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой сейчас идет упорный бой террористов с воздушно-десантными подразделениями Минобороны страны. Банды захватывают здания инфраструктуры и помещения, где располагаются стрелковые оружия. По словам Токаева, ведутся бои с курсантами училищ.

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Марина Совина
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