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Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия народов

Президент РФ поручил правительству принять меры по сохранению этнокультурного многообразия

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что правительство займется этим вопросом в рамках проведения Года культурного наследия народов России совместно с Советом при президенте по межнациональным отношениям и Советом при президенте по культуре и искусству.
Также в поручении указано, что в дополнительной поддержке на регулярной основе нуждаются мастера народного искусства и традиционного художественного творчества.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель российского правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения — 1 марта 2022 года.

Ранее Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня меры по предотвращению издевательств в колониях и СИЗО.

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Варвара Кошечкина
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