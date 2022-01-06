Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия народов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что правительство займется этим вопросом в рамках проведения Года культурного наследия народов России совместно с Советом при президенте по межнациональным отношениям и Советом при президенте по культуре и искусству.

Также в поручении указано, что в дополнительной поддержке на регулярной основе нуждаются мастера народного искусства и традиционного художественного творчества.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель российского правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Срок исполнения — 1 марта 2022 года.

Ранее Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня меры по предотвращению издевательств в колониях и СИЗО.