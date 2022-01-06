Путин дал поручения в связи с издевательствами в колониях и СИЗО

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня меры по предотвращению издевательств в колониях и СИЗО. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ведомства также должны проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства России.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.

В ноябре проект Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей пыток в российских колониях. На фоне возникшего скандала Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и замглавы службы генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.

23 декабря во время своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что по факту пыток в российских колониях и СИЗО возбуждено 17 уголовных дел и уволено более 10 человек. Он пообещал разобраться в данном вопросе и отметил, что подобная проблема существует и в других странах мира.