Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести Игры-2022 в Пекине

Олимпийский комитет Швейцарии обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщает RTS.

Швейцарская сторона призвала рассмотреть возможность переноса зимних Игр-2022 в Пекине из-за сложной эпидемиологической обстановки. «Мы почти каждый день слышим, что всё новые спортсмены заражаются коронавирусом, из-за чего не могут отобраться на Олимпиаду. У нас уже не так много времени до церемонии открытия, нужно обсудить возможность переноса», — заявил глава Олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли.

Он подчеркнул, что высказанная позиция не является требованием. «Но мы предлагаем обсудить такой вариант. Ситуация сложная, особенно для европейских стран, в которых развит зимний спорт», — подчеркнул функционер.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.