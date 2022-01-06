Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с введенным режимом чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на казахстанское посольство в Ташкенте в четверг, 6 января, пишет РИА Новости.

Режим ЧП был введен во всех регионах Казахстана в среду, 5 января, в связи с беспорядками. В перечне ограничений — комендантский час с 23:00 до 7:00, создание комендатуры во главе с начальниками полиции, запрет массовых мероприятий, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также обратился за помощью к ОДКБ, после чего Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России 6 января начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Первый борт уже прибыл в Алма-Ату.