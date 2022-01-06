Госдеп прояснил позицию США в отношении новых санкций по «Северному потоку-2»

Представитель Госдепа США Нед Прайс прояснил позицию страны в отношении новых санкций по газопроводу «Северный поток-2», которые намерен обсудить сенат. Его слова передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы», — пояснил Прайс. По его словам, предложенные ограничения «не являются подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины».

При этом Прайс подчеркнул, что американская администрация выступает против газопровода и за сдерживание России.

Ранее Politico стало известно, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный республиканцем Тедом Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет выиграно «подавляющим большинством».

