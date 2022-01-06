Парламент Казахстана призвал граждан объединиться вокруг президента

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал граждан страны объединиться вокруг президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте верхней палаты казахстанского парламента.

Политик выразил обеспокоенность последними событиями в стране и обвинил провокаторов в дестабилизации обстановки: по его словам, они препятствуют работе медиков, совершают вооруженные нападения на силовиков и грабят магазины. Спикер сената назвал подобные действия «террористическими актами, направленными против государственных органов и граждан».

«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям», — заявил Ашимбаев.

Ранее Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.