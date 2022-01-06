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Спорт

Стала известна дата реванша Яна со Стерлингом

Петр Ян 5 марта проведет новый бой с Алджамейном Стерлингом

Фото: Reuters

Реванш российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом состоится 5 марта. Об этом сообщает BJPenn.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ян в своем Instagram-аккаунте уточнил, что подписал с промоушеном контракт на шесть боев, а 5 марта состоится чемпионский поединок.

Ян и Стерлинг должны были провести новый бой со Стерлингом на турнире UFC 267 30 октября, однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику и проиграл путем дисквалификации.

Алексей Гусев
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