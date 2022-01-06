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На видео попал вылет российских десантников в Казахстан

На видео запечатлели вылет российских миротворцев в Казахстан

На видео попал момент отправки российских военных в Казахстан. Запись публикует Mash в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о прибытии в Алматы первого борта российских войск. В ОДКБ также заявили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали перебрасывать в Казахстан части миротворцев. Уточнялось, что российская сторона направляет в Казахстан подразделения десантников.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Варвара Кошечкина
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