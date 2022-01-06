Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названа общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Нацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов (6,8 миллиарда рублей). Об этом сообщили в нацпалате предпринимателей, передает РИА Новости.

По данным нацпалаты, всего в республике пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза. В результате после соответствующего поручения президента республики Касыма-Жомарта Токаева правительство ввело регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ сроком на 180 дней.

Власти также намерены ввести мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на топливо
Суд в Киеве арестовал имущество Порошенко
Россиянина задержали во время разгона протестной акции в Казахстане
Названа общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
Россияне напомнили способы уберечь пожилых родственников от мошенников
Наезд протестующего на силовиков в казахстанском городе попал на видео
Три региона России приблизились к 80 процентам коллективного иммунитета
Голикова рассказала о росте коллективного иммунитета в России
Президент Сербии отреагировал на отказ Джоковичу во въезде в Австралию
В Алма-Ате снова началась массовая «зачистка» от погромщиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter