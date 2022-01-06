Названа общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов (6,8 миллиарда рублей). Об этом сообщили в нацпалате предпринимателей, передает РИА Новости.

По данным нацпалаты, всего в республике пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза. В результате после соответствующего поручения президента республики Касыма-Жомарта Токаева правительство ввело регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ сроком на 180 дней.

Власти также намерены ввести мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.