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Сбежавший в Белоруссию польский солдат потребовал от Минобороны Польши зарплату

Сбежавший в Белоруссию польский военный Чечко заявил о желании вернуться к работе
Эмиль Чечко

Эмиль Чечко. Кадр: Ксения Лебедева LIVE / YouTube

Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от Министерства обороны Польши свою зарплату за декабрь 2021 года и январь 2022 года. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Соответствующее письмо солдат направил в адрес главы польского ведомства. В документе Чечко отметил, что сбежал в Белоруссию из-за того, что пограничники отдавали незаконные приказы убивать невинных людей.

При этом военный подчеркнул, что хочет продлить трудовой договор. Он уточнил, что вернется к работе, как только прокурор Гааги «заключит в тюрьму всех военных преступников, которые заставили его убивать арабов».

Ранее Чечко напомнил о запрете смертной казни на родине. Таким образом он ответил желающим его расстрелять.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

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Ксения Назарова
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