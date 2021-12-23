Сбежавший в Белоруссию польский солдат ответил желающим его расстрелять

Польские власти не смогут никого расстрелять и хотят всего лишь запугать собственного военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в середине декабря в Белоруссию. О таком отношении к недавним призывам расстрелять его заявил сам Чечко, напомнив о запрете смертной казни в Польше, передает Telegram-канал «Беларусь сегодня».

«В Польше не предусмотрена смертная казнь даже в военное время. Хотя я не совсем понимаю, о какой войне идет речь: нам никто не сообщал, что мы принимаем участие в военных действиях», — ответил солдат желающим его расстрелять. По мнению Чечко, цель таких акций — запугать его, заставив отказаться от показаний.

Польский военнослужащий подчеркнул, что не сожалеет о поступке. Он уверен, что сделал все правильно, решив перейти границу и попросить убежища у белорусских властей. Солдат также добавил, что не читает польскую прессу. «На днях просмотрел некоторые сайты, и на меня это, конечно же, оказало весьма негативное влияние. Поэтому просто пропускаю такую информацию. Правды там нет», — подчеркнул Чечко.

Дежурящий на польско-белорусской границе солдат самостоятельно принял решение покинуть пост и бежать на восток. 17 декабря его остановили белорусские пограничники уже на территории Белоруссии. У них он попросил политического убежища, а также рассказал об убийствах польскими солдатами мигрантов и собственных граждан. В ответ на его действия бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал расстрелять Чечко.

При этом возвращаться на родину солдат не собирается. Несмотря на запрет смертной казни, он счел вероятность смертельной угрозы для себя в Польше реальной.