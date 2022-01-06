Россия заявила о жестком подходе к переговорам с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» прокомментировал будущие переговоры с США по гарантиям безопасности. Он заявил, что российские предложения служат неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по этой теме.

Рябков назвал подход России к переговорам с США «достаточно жестким». По его словам, сейчас совершенно другим образом выстраивается тактика для диалога. Подход не может быть иным, поскольку Россия «слишком долго уговаривала» американских партнеров, что «сводилось к известной фразе из басни Крылова: "А Васька слушает да ест"».

«Непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее — все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы [переговоров]», — подчеркнул дипломат.

Если обсуждение по этим вопросам не состоится, то России придется признать «некооперабельность» со стороны США. Договариваться на такой основе невозможно, поскольку это станет повторением уже пройденного этапа, но «в еще более обостренной и в известном смысле угрожающей для нас обстановке».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать переговоры с Россией. Она заявила, что ведомство не намерено предсказывать итоги диалога по проблемам безопасности.