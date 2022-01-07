Боевики попытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате
Боевики ночью напали на Академию погранслужбы в Алма-Ате, атаку удалось отбить
В Алма-Ате боевики минувшей ночью попытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram.
Атаку террористов удалось отбить.
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Ранее стало известно, что в Алма-Ате боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» и устроили перестрелку. Также сообщалось о погибших в результате нападения.
На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.