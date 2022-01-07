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Боевики попытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате

Боевики ночью напали на Академию погранслужбы в Алма-Ате, атаку удалось отбить

Фото: Мария Гордеева / Reuters

В Алма-Ате боевики минувшей ночью попытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram.

Атаку террористов удалось отбить.

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Вчера

Ранее стало известно, что в Алма-Ате боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» и устроили перестрелку. Также сообщалось о погибших в результате нападения.

На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

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Марина Совина
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