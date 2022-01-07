Боевики попытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате

В Алма-Ате боевики минувшей ночью попытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram.

Атаку террористов удалось отбить.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» и устроили перестрелку. Также сообщалось о погибших в результате нападения.

На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.