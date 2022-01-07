Боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате

В казахстанском городе Алма-Ата боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир». Об этом сообщает «Хабар 24».

На земле рядом с зданием на площади Республики — центральной площади бывшей столицы — лежат тела нескольких погибших. В районе слышна интенсивная перестрелка.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале силовой спецоперации. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — указал он.