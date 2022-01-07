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Власти в Алматинской области создали антитеррористический штаб

Аким Алматинской области Бозумбаев: в регионе создан антитеррористический штаб

Фото: Reuters

Власти Алматинской области создали антитеррористической штаб. Об этом сообщает РИА Новости.

Жителей просят не выходить из дома. «Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что в регионе создан антитеррористический штаб», — говорится в заявлении властей.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале антитеррористической операции. Контртеррористические акции будут продолжаться до полной ликвидации боевиков

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Виктория Кондратьева
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