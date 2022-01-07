Раскрыто состояние популяции амурских тигров в России

Популяция амурских тигров в России вышла из критического положения. Этому помог грамотный подход к работе с исчезавшим видом животных. Но смысл поддерживать защищающие их фонды все еще есть, отметил начальник постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Вячеслав Рожнов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о состоянии амурских тигров на сегодняшний день.

Заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Северцова Российской академии науки начальник постоянно действующей экспедиции РАН Вячеслав Рожнов рассказал, как можно помочь амурским тиграм. Он рассказал о фондах, которые занимаются исследованием животных и их охраной. Также специалист рассказал, каких правил нужно придерживаться при встрече с хищниками. Об этом он сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру»

Сейчас амурские тигры не находятся в критическом положении, отметил Рожнов. Ученые видят рост их численности. На территории России насчитывается порядка 600 особей. «В эту зиму предполагается очередной учет тигров, чтобы получить новые данные об их численности. Создана официальная рабочая группа. Все это сейчас готовится к реализации», — рассказал эксперт.

В последние несколько лет ученым удалось восстановить группу амурских тигров там, где они были истреблены в 1970-е годы. Это касается ареала обитания этого вида животных — Амурской области и Еврейской автономной области. Таких результатов удалось достичь благодаря ученым, которые отлавливают одиноких тигрят в тайге, затем выращивают их и приспосабливают к самостоятельной жизни.

Животные, которых мы выпускали, стали приносить потомство. Это свидетельствует о правильности выбранной стратегии по отношению к погибающим тигрятам и верности выбора методов, которыми это все реализовывалось Вячеслав Рожнов начальник постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги

Эксперт подчеркнул, что амурские тигры до сих под нуждаются в поддержке. Ее можно оказать, например, обратившись к специализированным фондам. «Есть фонды, которые собирают деньги на исследования и на охрану. Например, фонд по защите амурских тигров, которым руководит министр юстиции России Константин Чуйченко. Этот фонд очень хорошо работает в плане обеспечения особо охраняемых территорий техникой, оборудованием и спецодеждой», — пояснил специалист.

Амурские тигры и люди

Кроме этого, важно помнить о правильном поведении при встрече с хищниками, отметил он. Люди, которые живут в ареале обитания амурского тигра, должны сообщать о встрече с животными на дорогах. Владельцы скота должны помнить о необходимых мерах предосторожности, которые помогут избежать потерь среди поголовья.

«Люди, которые живут в Приморском крае, Хабаровской области, Еврейской автономной области и Амурской области, должны правильно выпасать скот, чтобы не создавать конфликтных ситуаций с амурским тигром. Хищник не понимает дикое перед ним животное или домашнее, может съесть лошадей и коров», — отметил Рожнов.

Автономность тигра

Специалист подчеркнул, что популяция тигров, проживающих на территории России, абсолютно автономна. Контроль человека осуществляется только в виде подсчета численности хищников. «Вмешательства человека в жизнь амурского тигра нет никакого. Это совершенно дикая популяция, которая живет так как считает нужным», — резюмировал он.

Кроме этого, Рожнов сообщил о том, что благодаря работе российских ученых амурский тигр начал переходить на территорию Китая, где жил раньше. «Китайские коллеги тоже очень заинтересованы в восстановлении популяции амурского тигра. Мы с ними сотрудничаем, в частности наш институт имеет с ними договор Китайской академией наук, по которому мы изучаем возможные места обитания амурского тигра и емкость этих мест обитания. То что сейчас амурские тигры через Амур и Уссури переходят на территорию Китая и там остаются свидетельствует от том, что в России популяция становится стабильной и появилась возможность восстановления популяции и на территории Китая», — высказался специалист.

В конце октября 2021 года сотрудники Центра «Амурский тигр» спасли из капкана трехмесячного амурского тигренка. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно. Прибывшие на мест специалисты обездвижили тигренка, осмотрели и обработали раны, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице.