Появились подробности задержания одного из лидеров протеста в Казахстане

Один из лидеров протеста в Казахстане, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий» оказал сопротивление при задержании. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, при задержании было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

«Sputnik Казахстан» также сообщает, что задержание могло произойти в одном из отелей города Алма-Ата.

О задержании Джумагельдиева стало известно ранее 7 января. Власти Казахстана подозревают его в руководстве погромами и нападениями на представителей власти. При этом 6 января он призывал протестующих отказаться от применения силы к правоохранителям и прекратить разграбление магазинов, а также осудил нападение на аэропорт и признал, что среди участников протеста есть провокаторы.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ для машин, 5 числа они переросли в массовые беспорядки. В стране введен красный уровень террористической опасности. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью, миротворцев направили Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.