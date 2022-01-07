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В Казахстане задержали одного из лидеров протеста

В Казахстане задержали лидера протестных акций и криминального авторитета Армана «Дикого»

Фото: @arman_dikiy

Один из лидеров протестных акций, казахский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий» был задержан силовиками за организацию массовых беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Власти республики подозревают мужчину, который вернулся в страну из Турции в начале января, в руководстве погромами и нападениями на представителей власти. При этом накануне, 6 января, Джумагельдиев призывал протестующих отказаться от применения силы к правоохранителям и прекратить разграбление магазинов.

Также «Дикий» осуждал нападение на аэропорт и признавал, что среди демонстрантов есть провокаторы, которые «раздают водку и наркотики», а также склоняют людей на штурм государственных учреждений. «Это разве митинги? Это хаос, анархия!» — говорил лидер протеста.

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4 января

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Михаил Кириллов
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