Девять самолетов с российскими десантниками приземлились в Алма-Ате

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 с подразделениями и техникой ВДВ для участия в миротворческой операции приземлились в Алма-Ате. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как российские десантники после разгрузки образуют транспортную колонну в аэропорту. Они прибыли в Казахстан в боевом снаряжении и вскоре должны направиться для охраны критических объектов инфраструктуры на фоне продолжающихся столкновений между силовиками и протестующими.

Ранее первый заместитель администрации президента республики Даурен Абаев опроверг сведения об участии военного контингента ОДКБ в подавлении протестов. Он призывал не путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования и указал, что иностранные войска будут выполнять исключительно охранные функции.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.