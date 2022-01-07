Казахстан опроверг участие миротворцев ОДКБ в подавлении беспорядков

Миротворцы ОДКБ, которые были введены в Казахстан по запросу руководства республики, не участвуют в уличных боях и подавлении массовых беспорядков в Алма-Ате и других городах. Об этом пишет Telegram-канал издания Tengrinews со ссылкой на первого заместителя администрации президента страны Даурена Абаева.

Чиновник опроверг слова протестующих о применении силы со стороны российского, белорусского и армянского военных контингентов против казахских граждан. «Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования», — сказал Абаев.

Он подчеркнул, что боевая часть операции по ликвидации сопротивления в Алма-Ате в четверг, 6 января взяли на себя казахские подразделения «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Министерство обороны. «Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции», — отметил замглавы администрации.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.