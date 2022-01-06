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Криминальный авторитет Арман Дикий обратился к казахским протестующим

Авторитет Арман Дикий призвал протестующих в Казахстане прекратить разбой и беспорядки

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Авторитет Арман Джумагельдиев, известный в криминальных кругах как Арман Дикий, прилетел в Казахстан и обратился к протестующим с просьбой не слушать провокаторов и прекратить разбой и беспорядки. Об этом он заявил во время прямого эфира в своем Instagram.

Авторитет призвал к мирным митингам: по его словам, во время беспорядков гибнут люди и орудуют мародеры, но казахские протестующие так и не сформулировали свои требования и претензии к властям.

Он рассказал, что среди протестующих есть провокаторы, которые «раздают водку и наркотики», люди на улицах вооружены гранатами и огнестрельным орудием. «Это разве митинги? Это хаос, анархия!» — воскликнул он.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане более тысячи человек получили ранения, из них почти 400 госпитализированы, а 62 человека находятся в реанимации. Также сообщалось, что в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов и свыше 350 получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Виктория Кондратьева
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