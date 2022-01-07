Считавшийся мертвым младенец заплакал по дороге на кладбище

В Турции считавшийся мертвым младенец пришел в себя по дороге на кладбище, пишет портал Daily Mail.

Сообщается, что врачи заявили родителям о смерти мальчика, и отец повез недоношенного ребенка на кладбище. По дороге малыш вдруг заплакал, и мужчина срочно отвез его обратно в больницу, где врачи снова взялись за спасение его жизни.

Мама ребенка заявила, что с самого начала чувствовала неладное и подозревала, что медики ошибаются. Будет ли пара подавать в суд на клинику, пока не известно.

Ранее житель Новой Зеландии 32-летний Трой Холл рассказал, как умер и воскрес после двух ударов током в 120 тысяч вольт. После врачи предупредили его, что, вероятно, он никогда не сможет ходить и разговаривать. Прогнозы медиков не расстроили мужчину, а, наоборот, придали ему сил — он решил восстановиться во что бы то ни стало.