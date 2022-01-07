Байден и Трамп обменялись обвинениями в годовщину штурма Капитолия

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп обменялись обвинениями и упреками в годовщину штурма Капитолия. Об этом сообщает Reuters.

Действующий глава Белого дома обвинил своего предшественника в препятствовании мирной передаче власти по итогам выборов 2020 года. Байден отметил, что это привело к беспорядкам в Вашингтоне. «Он так поступил, потому что ему важнее не принципы, а власть», — заявил он. Во время своей 25-минутной речи политик ни разу не произнес имени своего предшественника.

В свою очередь, бывший президент США выпустил три заявления, в которых обвинил преемника в попытке отвлечь внимание от серии неудач во внешней и внутренней политике, а также в попытках разделить страну.

В октябре 2021 года сообщалось, что Трамп попытался заблокировать передачу документов и материалов о штурме Капитолия комитету по расследованию инцидента, в том числе журналов вызовов, черновиков замечаний и речей.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.