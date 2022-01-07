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Бритни Спирс показала откровенное фото в одних чулках

Бритни Спирс опубликовала в Instagram фото в одних чулках и отключила комментарии

Фото: @britneyspears

Певица Бритни Спирс опубликовала откровенную фотографию, на которой она позирует перед зеркалом в одних чулках. Снимок она разместила в своем Instagram, отключив функцию комментирования поста.

При этом Спирс прикрыла грудь и лобок эмодзи. Вероятно, певица сделала это, чтобы не нарушить правила соцсети, согласно которым публикация полностью обнаженных фото запрещена.

Ее снимок набрал более двух миллионов лайков.

Ранее в декабре Спирс опубликовала видео танца в откровенном наряде. Некоторые подписчики певицы назвали его странным и заявили, что ей нужна профессиональная помощь.

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Сергей Истомин
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