Бритни Спирс показала откровенное фото в одних чулках

Певица Бритни Спирс опубликовала откровенную фотографию, на которой она позирует перед зеркалом в одних чулках. Снимок она разместила в своем Instagram, отключив функцию комментирования поста.

При этом Спирс прикрыла грудь и лобок эмодзи. Вероятно, певица сделала это, чтобы не нарушить правила соцсети, согласно которым публикация полностью обнаженных фото запрещена.

Ее снимок набрал более двух миллионов лайков.

Ранее в декабре Спирс опубликовала видео танца в откровенном наряде. Некоторые подписчики певицы назвали его странным и заявили, что ей нужна профессиональная помощь.