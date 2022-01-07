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В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 735 новых заболевших COVID-19

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 16 735 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений в 85 регионах страны с начала пандемии составило 10 618 035. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее в стране зарегистрировали 15 316 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По данным оперштаба, наибольшее число зараженных выявили в Москве (3694), Санкт-Петербурге (1291), Московской области (899) и Краснодарском крае (404). Меньше всего пациентов с COVID-19 оказалось в Тыве (11), Магаданской области (10), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

За последние 24 часа скончались от осложнений 787 человек. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода. При этом полностью выздоровели еще 22 035 пациентов. Таким образом, с начала пандемии вылечились от инфекции 9 645 712 человек.

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Варвара Кошечкина
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