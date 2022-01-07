Около 20 человек оказались под завалами из-за взрыва офисной столовой в Китае

В здании одной из офисных столовых города Чунцин, который расположен на юго-западе Китая, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным администрации, здание взорвалось в пятницу, 7 января, около полудня по местному времени. Под завалами оказались около 20 человек. Часть из них, как отмечают китайские чиновники, уже были доставлены в больницу, другие до сих пор могут находиться под обломками стен и перекрытий.

Как передает ЦТК, сейчас на месте инцидента работают спасатели и пожарные. Точная причина взрыва устанавливается, однако специалисты рассматривают версию об утечке газа в качестве основной. Сведений о погибших пока не поступало.

Ранее стало известно, что двое россиян погибли при взрыва газа в одном из многоквартирных домов Пензы. Само здание при этом не получило серьезных повреждений, однако на месте инцидента по-прежнему работают спасатели.